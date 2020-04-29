Тренер "Баварии" Флик обсудил с голкипером "Шальке" его будущее в мюнхенском клубе

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Тренер "Баварии" Флик обсудил с голкипером "Шальке" его будущее в мюнхенском клубе

Наставник "Баварии" Ханс Флик встречался с голкипером "Шальке" Александром Нюбелем.

По сведениям журналиста Кристиана Фалька, они обсуждали предстоящий переход вратаря и его будущее в мюнхенском клубе.

Напомним, что Нюбель должен стать дублером Мануэля Нойера.

В этом сезоне Нюбель провел 23 игры, в которых пропустил 31 гол.

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