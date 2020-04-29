Иньеста высказался о возможном переименовании Ла Масии в его честь

2 Теги барселонаандрес иньестависсел кобе

Иньеста высказался о возможном переименовании Ла Масии в его честь

Хавбек "Виссел Кобе Андрес Иньеста прокомментировал возможное переименование академии "Барселоны" - Ла Масии - в его честь.

"Я бы сильно обрадовался, если бы Ла Масию переименовали в мою честь, так как она очень много для меня значит. Ла Масия - очень важные слова для меня.

Однако в то же время я бы не хотел этого, так как через академию прошло немало других футболистов. Это было бы несправедливо, но, очевидно, быть связанным с этим не по имени, а по тому, что она представляет, я бы хотел", - приводит слова Иньесты Mundo Deportivo.

Иньеста выступал за "Барселону" с 2002 по 2018 год. В составе клуба он завоевал 32 трофея.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Надо бы , конечно.Да только вот Месси захочет выпендриться и заименует для себя это площадку.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это место для Лео ...

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