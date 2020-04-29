Иньеста высказался о возможном переименовании Ла Масии в его честь
Хавбек "Виссел Кобе Андрес Иньеста прокомментировал возможное переименование академии "Барселоны" - Ла Масии - в его честь.
"Я бы сильно обрадовался, если бы Ла Масию переименовали в мою честь, так как она очень много для меня значит. Ла Масия - очень важные слова для меня.
Однако в то же время я бы не хотел этого, так как через академию прошло немало других футболистов. Это было бы несправедливо, но, очевидно, быть связанным с этим не по имени, а по тому, что она представляет, я бы хотел", - приводит слова Иньесты Mundo Deportivo.
Иньеста выступал за "Барселону" с 2002 по 2018 год. В составе клуба он завоевал 32 трофея.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14