Ривалдо: "Продажа Артура может повлиять на шансы вернуть Неймара"
Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо высказался о возможной продаже Артура.
"Были слухи, что "Барселона" может продать Артура этим летом. Думаю, это просто слухи и Артур надолго останется в клубе. Его покупали как потенциального преемника Хави, поэтому не вижу смысла расставаться с ним, ведь ему всего 23 года.
Кроме того, у Артура отличные отношения с Неймаром, и его продажа может повлиять на шансы вернуть Неймара. Разумеется, его возможный уход не отменит сделку по Неймару, так как у него много друзей в клубе. Однако нужно сохранить Артура и он поможет убедить Неймара вернуться в клуб", - приводит слова Ривалдо Goal.com.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14