Ривалдо: "Продажа Артура может повлиять на шансы вернуть Неймара"

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Ривалдо: "Продажа Артура может повлиять на шансы вернуть Неймара"

Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо высказался о возможной продаже Артура.

"Были слухи, что "Барселона" может продать Артура этим летом. Думаю, это просто слухи и Артур надолго останется в клубе. Его покупали как потенциального преемника Хави, поэтому не вижу смысла расставаться с ним, ведь ему всего 23 года.

Кроме того, у Артура отличные отношения с Неймаром, и его продажа может повлиять на шансы вернуть Неймара. Разумеется, его возможный уход не отменит сделку по Неймару, так как у него много друзей в клубе. Однако нужно сохранить Артура и он поможет убедить Неймара вернуться в клуб", - приводит слова Ривалдо Goal.com.

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