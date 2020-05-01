Президент "Ювентуса" выступает против досрочного чемпионства

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Президент "Ювентуса" выступает против досрочного чемпионства

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли не желает, чтобы клуб досрочно был признан чемпионом Серии А.

Аньелли в твиттере лайкнул пост фаната клуба: "Мы не хотим побеждать таким способом. Даже Аньелли сказал, что он откажется от такого титула. Я надеюсь, что он будет последователен. Мы не "Интер".

Напомним, что ранее досрочно была завершена французская Лига 1, а чемпионство досталось ПСЖ.

После 26 туров "Ювентус" занимает первое место, опережая "Лацио" на одно очко.

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