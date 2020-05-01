Триппьер подозревается в ставках на свой переход в "Атлетико"

Футбольная ассоциация Англии (FA) проводит проверку в отношении защитника "Атлетико" Кирана Триппьера.

Как сообщает Sky Sports, Триппьера подозревают в том, что он замешан в ставках на свой переход из "Тоттенхэма" в "Атлетико" в 2019 году. Футболист должен ответить до 18 мая.

"Никогда не делал ставок, связанных с футболом. Готов добровольно помогать расследованию", - заявил Триппьер.

"Атлетико" приобрел Триппьера в прошлом году за 24,5 миллиона евро.

Напомним, что существуют правила, запрещающие футболистам любым способом участвовать в ставках.

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