Триппьер подозревается в ставках на свой переход в "Атлетико"
Футбольная ассоциация Англии (FA) проводит проверку в отношении защитника "Атлетико" Кирана Триппьера.
Как сообщает Sky Sports, Триппьера подозревают в том, что он замешан в ставках на свой переход из "Тоттенхэма" в "Атлетико" в 2019 году. Футболист должен ответить до 18 мая.
"Никогда не делал ставок, связанных с футболом. Готов добровольно помогать расследованию", - заявил Триппьер.
"Атлетико" приобрел Триппьера в прошлом году за 24,5 миллиона евро.
Напомним, что существуют правила, запрещающие футболистам любым способом участвовать в ставках.
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