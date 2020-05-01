Сезон АПЛ могут доиграть на нейтральных стадионах

Теги апл

Сезон АПЛ могут доиграть на нейтральных стадионах

АПЛ продолжает рассматривать варианты окончания сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает ВВС, на сегодняшней видеоконференции клубы АПЛ уведомили о том, что сезон можно доиграть только на нейтральных стадионах без зрителей.

Отмечается, что для окончания чемпионата будет выделено 10 стадионов. Кроме того, АПЛ нужно будет 40 тысяч тестов на коронавирус для игроков и прочего персонала, чтобы провести 92 игры без зрителей.

Напомним, что ранее досрочно были завершены чемпионаты Франции и Нидерландов.

Читайте также: Клубы АПЛ намерены доиграть сезон. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" напомнил о 12-летии разгромной победы над "Баварией"

"Зенит" напомнил о 12-летии разгромной победы над "Баварией"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов