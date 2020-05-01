Сезон АПЛ могут доиграть на нейтральных стадионах

АПЛ продолжает рассматривать варианты окончания сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает ВВС, на сегодняшней видеоконференции клубы АПЛ уведомили о том, что сезон можно доиграть только на нейтральных стадионах без зрителей.

Отмечается, что для окончания чемпионата будет выделено 10 стадионов. Кроме того, АПЛ нужно будет 40 тысяч тестов на коронавирус для игроков и прочего персонала, чтобы провести 92 игры без зрителей.

Напомним, что ранее досрочно были завершены чемпионаты Франции и Нидерландов.

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