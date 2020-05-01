15 лет назад Месси забил дебютный гол за "Барселону"

15 лет назад капитан "Барселоны" Лионель Месси забил дебютный гол за клуб.

Это произошло 1 мая 2005 года в игре Примеры с "Альбасете". Тогда в роли ассистента выступил Роналдиньо, а "Барса" победила в том матче.

"Как быстро летит время… 15 лет! Всех обнимаю", - подписал видео Месси.

Напомним, что Месси является воспитанником "Барселоны". За первую команду он дебютировал в 2003 году.

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