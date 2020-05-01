15 лет назад Месси забил дебютный гол за "Барселону"
15 лет назад капитан "Барселоны" Лионель Месси забил дебютный гол за клуб.
Это произошло 1 мая 2005 года в игре Примеры с "Альбасете". Тогда в роли ассистента выступил Роналдиньо, а "Барса" победила в том матче.
"Как быстро летит время… 15 лет! Всех обнимаю", - подписал видео Месси.
Напомним, что Месси является воспитанником "Барселоны". За первую команду он дебютировал в 2003 году.
Читайте также: Месси по рейтинговой системе ELO признан лучшим игроком 21 века. | http://soccernews.ru
главное
-
Сезон АПЛ могут доиграть на нейтральных стадионах
-
Финалы Кубка Франции и Кубка лиги могут состояться в августе
-
Официально: клубы АПЛ намерены доиграть сезон
-
"Я остался без жилья и дохода": "Русский Месси" застрял в Болгарии из-за пандемии коронавируса
-
Ди Мария, Неймар и Мбаппе - в символической сборной сезона Лиги 1, Головин - нет
Лента новостей
-
Смородская высказалась о возможном уходе Сёмина с поста тренера "Локомотива"
-
"Зенит" напомнил о 12-летии разгромной победы над "Баварией"
-
"Барселона" хочет обменять Фати на Санчо
-
Сульшер принял решение об основном голкипере "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон
-
1
Невилл: "Роналду хочет быть величайшим футболистом всех времен, это его единственная цель"
-
Дания готовится к возобновлению сезона
-
2
15 лет назад Месси забил дебютный гол за "Барселону"
-
Сезон АПЛ могут доиграть на нейтральных стадионах
-
Триппьер подозревается в ставках на свой переход в "Атлетико"
-
Президент "Ювентуса" выступает против досрочного чемпионства
-
1
Ривалдо: "Продажа Артура может повлиять на шансы вернуть Неймара"
-
Финалы Кубка Франции и Кубка лиги могут состояться в августе
-
3
Девушка Роналду поделилась пикантным фото в нижнем белье
-
Уткин рассказал, почему Николич не подходит "Локомотиву"
-
Джеррард, Анри, Бэйл и Роналду - в символической сборной игроков, которых Милнер застал в АПЛ
-
Форвард "Динамо" Филипп объяснил, почему решился на операцию на руке
-
Билялетдинов высказался о возможном уходе Сёмина из "Локомотива"
-
"Интер" снизил стоимость Шкриньяра
-
Официально: клубы АПЛ намерены доиграть сезон
-
"Байер" продлил контракт с футболистом, который собирался перейти в "Баварию"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14