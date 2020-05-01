15 лет назад Месси забил дебютный гол за "Барселону"

2 Теги барселонароналдиньо

15 лет назад Месси забил дебютный гол за "Барселону"

15 лет назад капитан "Барселоны" Лионель Месси забил дебютный гол за клуб.

Это произошло 1 мая 2005 года в игре Примеры с "Альбасете". Тогда в роли ассистента выступил Роналдиньо, а "Барса" победила в том матче.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qué rápido pasa el tiempo... ¡15 años! Abrazo a todos.

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

"Как быстро летит время… 15 лет! Всех обнимаю", - подписал видео Месси.

Напомним, что Месси является воспитанником "Барселоны". За первую команду он дебютировал в 2003 году.

Читайте также: Месси по рейтинговой системе ELO признан лучшим игроком 21 века. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Л.К

Рони красавец!

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Молодец Лео!Лучший,просто лучший!

Ответить

главное

"Зенит" напомнил о 12-летии разгромной победы над "Баварией"

"Зенит" напомнил о 12-летии разгромной победы над "Баварией"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов