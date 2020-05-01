Невилл: "Роналду хочет быть величайшим футболистом всех времен, это его единственная цель"

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Невилл: "Роналду хочет быть величайшим футболистом всех времен, это его единственная цель"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поделился мнением о нападающем "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"У него было запредельное стремление стать лучшим в мире. Он был одним из немногих игроков, с которыми я играл, который публично говорил, что для него важны индивидуальные награды. Роналду просто хотел быть лучшим. У него есть навязчивая идея забивать голы, быть в лучшей форме. Вероятно, его профессионализм растет с каждым годом.

Думаю, он хочет превзойти рекорд Пеле по забитым голам. Роналду хочет быть величайшим футболистом всех времен, это его единственная цель", - цитирует Невилла Goal.com.

Напомним, что Пеле за свою карьеру забил 1283 гола с учетом товарищеских игр. На счету Роналду 725 голов.

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