Невилл: "Роналду хочет быть величайшим футболистом всех времен, это его единственная цель"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поделился мнением о нападающем "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"У него было запредельное стремление стать лучшим в мире. Он был одним из немногих игроков, с которыми я играл, который публично говорил, что для него важны индивидуальные награды. Роналду просто хотел быть лучшим. У него есть навязчивая идея забивать голы, быть в лучшей форме. Вероятно, его профессионализм растет с каждым годом.
Думаю, он хочет превзойти рекорд Пеле по забитым голам. Роналду хочет быть величайшим футболистом всех времен, это его единственная цель", - цитирует Невилла Goal.com.
Напомним, что Пеле за свою карьеру забил 1283 гола с учетом товарищеских игр. На счету Роналду 725 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16