"Зенит" напомнил о 12-летии разгромной победы над "Баварией"

1 мая 2008 года состоялась ответная игра 1/2 финала Кубка УЕФА, в которой "Зенит" разгромил "Баварию" со счетом 4:0.

"Зенит" решил напомнить болельщикам о 12-летии этого матча, выложив видеообзор встречи.

Напомним, что "Зенит" выиграл турнир, обыграв в финале "Рейнджерс". Тогда клуб тренировал Дик Адвокат.

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