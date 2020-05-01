"Зенит" напомнил о 12-летии разгромной победы над "Баварией"
1 мая 2008 года состоялась ответная игра 1/2 финала Кубка УЕФА, в которой "Зенит" разгромил "Баварию" со счетом 4:0.
"Зенит" решил напомнить болельщикам о 12-летии этого матча, выложив видеообзор встречи.
01.05.2008. Стадион «Петровский».#ЗенитБавария #КубокУЕФА pic.twitter.com/v2fXxg0qK9— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 1, 2020
Напомним, что "Зенит" выиграл турнир, обыграв в финале "Рейнджерс". Тогда клуб тренировал Дик Адвокат.
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|3
|Краснодар
|22
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|5
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|6
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|7
|Арсенал Тула
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|Уфа
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|27
|10
|Урал
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|Тамбов
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|Сочи
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|Оренбург
|22
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|14
|Рубин
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|Крылья Советов
|22
|22
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|Ахмат
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