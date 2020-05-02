Орлов не хочет, чтобы "Зенит" признали чемпионом в случае досрочного завершения РПЛ

Теги зенит санкт-петербурггеннадий орлов

Орлов не хочет, чтобы "Зенит" признали чемпионом в случае досрочного завершения РПЛ

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном признании "Зенита" чемпионом, если сезон не будет доигран.

"Стоит ли признать "Зенит" чемпионом досрочно? Девять очков вполне реально растерять за восемь туров. Чемпионат лучше будет доиграть. Досрочное завершение сезона приведет к множеству споров и скандалов. Повторяю, надо доигрывать!

Если сезон не будет доигран, то "Зенит" нельзя назвать чемпионом. Чемпионство нужно выиграть. Если сезон завершится, то какой-то из клубов все равно будет недоволен.

Я понимаю, что "Зенит" уже вряд ли упустит чемпионство, однако все нужно доказать на поле", - заявил Орлов.

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