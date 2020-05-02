Орлов не хочет, чтобы "Зенит" признали чемпионом в случае досрочного завершения РПЛ
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном признании "Зенита" чемпионом, если сезон не будет доигран.
"Стоит ли признать "Зенит" чемпионом досрочно? Девять очков вполне реально растерять за восемь туров. Чемпионат лучше будет доиграть. Досрочное завершение сезона приведет к множеству споров и скандалов. Повторяю, надо доигрывать!
Если сезон не будет доигран, то "Зенит" нельзя назвать чемпионом. Чемпионство нужно выиграть. Если сезон завершится, то какой-то из клубов все равно будет недоволен.
Я понимаю, что "Зенит" уже вряд ли упустит чемпионство, однако все нужно доказать на поле", - заявил Орлов.
Читайте также: Орлов рассказал, какое прозвище дал Луческу в "Зените". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Барселона" возглавила рейтинг самых пасующих команд этого сезона. "Краснодар" - в топ-20
-
"Арсенал" и "Тоттенхэм" лидируют в этом сезоне АПЛ по карточкам
-
1
Вернер выбирает между двумя клубами
-
1
Бэйл: "Освистывать своего же игрока неправильно"
-
"Рома" хочет подписать двух футболистов "Реала"
-
Каннаваро высказался о столкновении Матерацци и Зидана в финале ЧМ-2006
-
2
"Лилль" получил 85-миллионное предложение по своему форварду
-
ФИФА обсудит вариант перехода на систему "весна-осень"
-
Орлов не хочет, чтобы "Зенит" признали чемпионом в случае досрочного завершения РПЛ
-
"Реал" не будет покупать новичков, пока не продаст пять футболистов
-
"Рома" намерена арендовать Алексиса Санчеса
-
"Барселона" определилась с будущим Лангле
-
1
Бэйл рассказал, кто из игроков "Реала" хуже всех играет в гольф
-
1
Геркус объяснил, почему Фролов не имел права критиковать российскую власть
-
2
Роналду опубликовал новое фото с сыном
-
Агент: "Не столь важно, в какую именно топ-лигу переедет Чалов"
-
Зинченко рассказал, чем похожи Гвардиола и Шевченко
-
"Реал" определился с датой возобновления тренировок на клубной базе
-
Финал Кубка Испании может пройти в следующем сезоне
-
Моуринью назвал единственное поражение, заставившее его плакать
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20