Вернер выбирает между двумя клубами

1 Теги барселонатимо вернерливерпульрб лейпциг

Вернер выбирает между двумя клубами

Нападающий "РБ Лейпцига" Тимо Вернер все еще не определился с местом продолжения карьеры.

Как сообщает Calciomercato, 24-летний форвард выбирает между "Барселоной" и "Ливерпулем". Ранее игрок заявил, что хотел бы попробовать силы за пределами Германии.

Действующий контракт немца с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне на счету Вернера 27 забитых мячей и 12 результативных передач в 36 играх.

Читайте также: Вернер: "Переход в иностранную лигу привлек бы меня больше, чем трансфер в "Баварию". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

К гадалке не ходи - Ливерпуль!

Ответить

главное

"Барселона" возглавила рейтинг самых пасующих команд этого сезона. "Краснодар" - в топ-20

"Барселона" возглавила рейтинг самых пасующих команд этого сезона. "Краснодар" - в топ-20

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов