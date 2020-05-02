Вернер выбирает между двумя клубами

Нападающий "РБ Лейпцига" Тимо Вернер все еще не определился с местом продолжения карьеры.

Как сообщает Calciomercato, 24-летний форвард выбирает между "Барселоной" и "Ливерпулем". Ранее игрок заявил, что хотел бы попробовать силы за пределами Германии.

Действующий контракт немца с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне на счету Вернера 27 забитых мячей и 12 результативных передач в 36 играх.

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