Еще один клуб Серии А возобновляет тренировки

"Болонья" вслед за "Сассуоло" возобновляет тренировки.

Как сообщает сайт клуба, тренировочный процесс будет возобновлен с 4 мая. Игроки смогут заниматься на поле, однако не будут иметь доступа к другой структуре базы.

Также отмечается, что тренировки будут проходить без главного тренера Синиши Михайловича, который из-за рака находится в группе повышенного риска.

После 26 туров "Болонья" занимает в чемпионате десятую позицию.

Читайте также: Клуб Серии А объявил о возобновлении тренировок. | http://soccernews.ru