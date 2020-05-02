Еще один клуб Серии А возобновляет тренировки

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Еще один клуб Серии А возобновляет тренировки

"Болонья" вслед за "Сассуоло" возобновляет тренировки.

Как сообщает сайт клуба, тренировочный процесс будет возобновлен с 4 мая. Игроки смогут заниматься на поле, однако не будут иметь доступа к другой структуре базы.

Также отмечается, что тренировки будут проходить без главного тренера Синиши Михайловича, который из-за рака находится в группе повышенного риска.

После 26 туров "Болонья" занимает в чемпионате десятую позицию.

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