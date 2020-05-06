Новые владельцы "Ньюкасла" определились с первым трансфером

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Новые владельцы "Ньюкасла" определились с первым трансфером

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали попал в сферу интересов "Ньюкасла".

По сведениям Sky Sports, покупка 28-летнего сенегальца может стать первым трансфером "сорок" после того, как клуб официально перейдет новым владельцам.

Напомним, что в услугах футболиста также заинтересованы "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Реал".

В текущем сезоне Кулибали провел 21 игру, однако результативными действиями не отличился.

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