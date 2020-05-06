"Ливерпуль" нацелился на защитника сборной Хорватии

Защитник "Бешикташа" Домагой Вида может перебраться в "Ливерпуль".

Как сообщает Tribal Football, на трансфере 31-летнего хорвата настаивает тренер мерсисайдцев Юрген Клопп, который считает, что игрок станет идеальной подменой для Вирджила ван Дейка и Джо ГОмеса.

Вида известен по своим выступлениям за киевское "Динамо", цвета которого он защищал с 2013 по 2018 год.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 6,5 миллиона евро. В этом сезоне на его счету четыре гола в 32 играх.

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