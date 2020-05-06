Президент РПЛ назвал возможную дату возобновления чемпионата

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Президент РПЛ назвал возможную дату возобновления чемпионата

Глава РПЛ Сергей Прядкин высказался о возможном возобновлении чемпионата.

"Последние три недели мы работали над тем, чтобы возобновить чемпионат 21 июня. Учитывая текущую напряжeнную ситуацию с играми еврокубков и матчами сборных, это оптимальный вариант", - заявил Прядкин.

После 22 туров в РПЛ лидирует "Зенит", опережая "Локомотив" на 9 очков.

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"Спорт-Экспресс": Сезон РПЛ, вероятно, не будет доигран

"Спорт-Экспресс": Сезон РПЛ, вероятно, не будет доигран

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
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