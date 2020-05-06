Президент РПЛ назвал возможную дату возобновления чемпионата

Глава РПЛ Сергей Прядкин высказался о возможном возобновлении чемпионата.

"Последние три недели мы работали над тем, чтобы возобновить чемпионат 21 июня. Учитывая текущую напряжeнную ситуацию с играми еврокубков и матчами сборных, это оптимальный вариант", - заявил Прядкин.

После 22 туров в РПЛ лидирует "Зенит", опережая "Локомотив" на 9 очков.

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