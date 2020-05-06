Кокорин перевел один миллион рублей на лечение девочки

Форвард "Зенита" Александр Кокорин отправил финансовую помощь Арнелле Персаевой из Северной Осетии.

В своем инстаграме игрок выложил фото, на котором видно, что он перевел на лечение девочки один миллион рублей.

Напомним, что ранее Кокорин призвал других футболистов РПЛ помочь девочке, у которой спинальная мышечная атрофия.

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