Кокорин перевел один миллион рублей на лечение девочки
Форвард "Зенита" Александр Кокорин отправил финансовую помощь Арнелле Персаевой из Северной Осетии.
В своем инстаграме игрок выложил фото, на котором видно, что он перевел на лечение девочки один миллион рублей.
Напомним, что ранее Кокорин призвал других футболистов РПЛ помочь девочке, у которой спинальная мышечная атрофия.
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