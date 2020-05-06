Холанд определился со своим будущим

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Холанд определился со своим будущим

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд не покинет клуб этим летом.

"Холанд хочет постепенно прогрессировать и не думает об уходе из "Боруссии" всего через полгода, даже если получит предложение от "Реала", - заявил журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что "Боруссия" приобрела Холанда минувшей зимой 20 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.

За это время 19-летний норвежец провел 11 матчей, в которых отметился 12 голами и двумя ассистами.

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