Возобновление АПЛ на грани срыва

Текущий розыгрыш АПЛ может быть досрочно завершен, а результаты чемпионата аннулированы.

Как заявил генеральный директор ассоциации тренеров АПЛ Ричард Биван, такой сценарий возможен, если клубы АПЛ не захотят доигрывать сезон на нейтральных стадионах.

Ранее сообщалось, что АПЛ, приостановленная из-за пандемии коронавируса, может возобновиться 8 июня.

После 29 туров "Ливерпуль" лидирует в АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на 25 очков.

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