Виллаш-Боаш назвал страну, в которой хотел бы поработать

Теги марсельандре виллаш-боаш

Виллаш-Боаш назвал страну, в которой хотел бы поработать

Наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш рассказал, что хотел бы поработать в Японии.

"У моих амбиций нет географических ограничений. Я хочу отправится в Японию, хочется открыть для себя культуры страны и местный футбол.

Англия? Больше шансов увидеть меня ближе к пустыне Дакар, чем в клубе АПЛ", - приводит слова Виллаша-Боаша Le10Sport.

За свою тренерскую карьеру 42-летний португалец возглавлял "Порту", "Челси", "Тоттенхэм", "Зенит" и "Шанхай СИПГ".

Читайте также: Андре Виллаш-Боаш высказался о досрочном завершении чемпионата Франции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА определил предположительную дату проведения матча ЛЧ "Ювентус" - "Лион"

УЕФА определил предположительную дату проведения матча ЛЧ "Ювентус" - "Лион"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Реймс Реймс 28 41
6 Ницца Ницца 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Анжер Анжер 28 39
11 Страсбур Страсбур 27 38
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов