Виллаш-Боаш назвал страну, в которой хотел бы поработать

Наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш рассказал, что хотел бы поработать в Японии.

"У моих амбиций нет географических ограничений. Я хочу отправится в Японию, хочется открыть для себя культуры страны и местный футбол.

Англия? Больше шансов увидеть меня ближе к пустыне Дакар, чем в клубе АПЛ", - приводит слова Виллаша-Боаша Le10Sport.

За свою тренерскую карьеру 42-летний португалец возглавлял "Порту", "Челси", "Тоттенхэм", "Зенит" и "Шанхай СИПГ".

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