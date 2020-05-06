Арустамян: "Большинство клубов РПЛ выступают за досрочное завершение сезона"
Журналист Нобель Арустамян прокомментировал информацию о возможном завершении розыгрыша РПЛ.
"Большинство клубов РПЛ выступают за досрочное завершение сезона РПЛ. Однако глава РФС Александр Дюков и президент РПЛ Сергей Прядкин хотят доиграть сезон. Они сделают все возможное, чтобы доиграть чемпионат.
Уже ведутся переговоры о том, чтобы с 15 мая легионеры начали возвращаться в клубы. Но повторю: большинство клубов против возобновления сезона. Однако решение будет принимать РФС", - заявил Арустамян.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20