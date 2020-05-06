Арустамян: "Большинство клубов РПЛ выступают за досрочное завершение сезона"

Журналист Нобель Арустамян прокомментировал информацию о возможном завершении розыгрыша РПЛ.

"Большинство клубов РПЛ выступают за досрочное завершение сезона РПЛ. Однако глава РФС Александр Дюков и президент РПЛ Сергей Прядкин хотят доиграть сезон. Они сделают все возможное, чтобы доиграть чемпионат.

Уже ведутся переговоры о том, чтобы с 15 мая легионеры начали возвращаться в клубы. Но повторю: большинство клубов против возобновления сезона. Однако решение будет принимать РФС", - заявил Арустамян.

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