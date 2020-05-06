"Манчестер Сити" отклонил предложение "Баварии" по Сане
"Манчестер Сити" отклонил первое предложение "Баварии" по трансферу вингера Лероя Сане.
Как сообщает Goal.com, мюнхенский клуб предложил 40 миллионов евро, однако "горожане" требуют увеличить размер предложения.
Контракт Сане с клубом истекает летом 2021 году, поэтому через год "Бавария" сможет подписать игрока совершенно бесплатно.
В этом сезоне Сане принял участие всего в одной игре, в которой порвал крестообразные связки колена.
Читайте также: "Бавария" договорилась о пятилетнем контракте с Лероем Сане. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18