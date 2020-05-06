Смолов сдал тест на коронавирус в "Сельте"

Форвард "Сельты" Федор Смолов сдал тест на коронавирус в расположении испанского клуба.

Как сообщает El Desmarque, Смолов и Пионе Систо сдали тест и отправились на карантин до получения результатов.

VÍDEO | @smolovfedor_90 también se persona en A Sede para pasar los test del coronavirus previos a la vuelta a los entrenamientos del Celta. pic.twitter.com/eG4sejMk2Y — ElDesmarque Celta (@desmarquecelta) May 6, 2020

Напомним, что Смолов вернулся в Испанию 5 мая. Арендное соглашение футболиста действует до лета этого года.

За "Сельту" Смолов провел 6 матчей и забил один гол.

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