УЕФА определил предположительную дату проведения матча ЛЧ "Ювентус" - "Лион"
УЕФА планирует возобновить Лигу Чемпионов в августе.
Как сообщает RMC Sport, ответная игра 1/8 финала "Ювентус" - "Лион" должна состояться 8 августа. Первый матч завершился победой французского клуба со счетом 1:0.
Кроме того, первая игра ПСЖ в четвертьфинале может пройти 10, 11 или 12 августа.
Ранее сообщалось, что УЕФА попросил завершить национальные чемпионаты до конца июля.
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