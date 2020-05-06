УЕФА определил предположительную дату проведения матча ЛЧ "Ювентус" - "Лион"

УЕФА планирует возобновить Лигу Чемпионов в августе.

Как сообщает RMC Sport, ответная игра 1/8 финала "Ювентус" - "Лион" должна состояться 8 августа. Первый матч завершился победой французского клуба со счетом 1:0.

Кроме того, первая игра ПСЖ в четвертьфинале может пройти 10, 11 или 12 августа.

Ранее сообщалось, что УЕФА попросил завершить национальные чемпионаты до конца июля.

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