В Германии определились с датой возобновления Бундеслиги

Теги бундеслига

В Германии определились с датой возобновления Бундеслиги

В Германии приняли решение о возобновлении Бундеслиги.

Как сообщает Bild, чемпионат должен возобновиться 15 мая. Отмечается, что немецкая футбольная лига уже уведомила об этом информационные агентства и все 36 клубов первой и второй Бундеслиг.

Календарь чемпионата пока неизвестен, однако турнир будет возобновлен с 26-го тура.

После 25 туров "Бавария" лидирует в Бундеслиге, опережая "Боруссию" на 4 очка.

Читайте также: Daily Mail: возобновление чемпионата Германии отложено до 22 мая. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА определил предположительную дату проведения матча ЛЧ "Ювентус" - "Лион"

УЕФА определил предположительную дату проведения матча ЛЧ "Ювентус" - "Лион"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов