В Германии определились с датой возобновления Бундеслиги

В Германии приняли решение о возобновлении Бундеслиги.

Как сообщает Bild, чемпионат должен возобновиться 15 мая. Отмечается, что немецкая футбольная лига уже уведомила об этом информационные агентства и все 36 клубов первой и второй Бундеслиг.

Календарь чемпионата пока неизвестен, однако турнир будет возобновлен с 26-го тура.

После 25 туров "Бавария" лидирует в Бундеслиге, опережая "Боруссию" на 4 очка.

Читайте также: Daily Mail: возобновление чемпионата Германии отложено до 22 мая. | http://soccernews.ru