В Германии определились с датой возобновления Бундеслиги
В Германии приняли решение о возобновлении Бундеслиги.
Как сообщает Bild, чемпионат должен возобновиться 15 мая. Отмечается, что немецкая футбольная лига уже уведомила об этом информационные агентства и все 36 клубов первой и второй Бундеслиг.
Календарь чемпионата пока неизвестен, однако турнир будет возобновлен с 26-го тура.
После 25 туров "Бавария" лидирует в Бундеслиге, опережая "Боруссию" на 4 очка.
Читайте также: Daily Mail: возобновление чемпионата Германии отложено до 22 мая. | http://soccernews.ru
главное
-
Арустамян: "Большинство клубов РПЛ выступают за досрочное завершение сезона"
-
Президент РПЛ назвал возможную дату возобновления чемпионата
-
"Спорт-Экспресс": Сезон РПЛ, вероятно, не будет доигран
-
Пауло Дибала выздоровел от коронавируса
-
Шевченко и Балотелли вошли в топ-10 худших трансферов в истории АПЛ
Лента новостей
-
"Спасибо за вашу поддержку": Дибала подтвердил выздоровление от коронавируса
-
ЦСКА интересуется чешским защитником
-
Мхитарян заявил о своем желании остаться в "Роме"
-
В Германии определились с датой возобновления Бундеслиги
-
УЕФА определил предположительную дату проведения матча ЛЧ "Ювентус" - "Лион"
-
1
Журналист Егоров рассказал, сколько дополнительных средств понадобится клубам в случае возобновления РПЛ
-
Клубы АПЛ готовятся к возобновлению тренировок
-
Смолов сдал тест на коронавирус в "Сельте"
-
"Манчестер Сити" отклонил предложение "Баварии" по Сане
-
1
Арустамян: "Большинство клубов РПЛ выступают за досрочное завершение сезона"
-
Виллаш-Боаш назвал страну, в которой хотел бы поработать
-
Возобновление АПЛ на грани срыва
-
Холанд определился со своим будущим
-
2
Кокорин перевел один миллион рублей на лечение девочки
-
Президент РПЛ назвал возможную дату возобновления чемпионата
-
"Ливерпуль" нацелился на защитника сборной Хорватии
-
2
Новые владельцы "Ньюкасла" определились с первым трансфером
-
Семья Кержакова воссоздала обложку альбома легендарной панк-рок группы
-
"Спорт-Экспресс": Сезон РПЛ, вероятно, не будет доигран
-
3
Пауло Дибала выздоровел от коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16