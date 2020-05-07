Мхитарян заявил о своем желании остаться в "Роме"

Хавбек "Арсенала" Генрих Мхитарян заявил, что хочет остаться в "Роме", где выступает на правах аренды.

"Моё время в Лондоне подошло к концу. Надеюсь, что вам удастся договориться с "Ромой", я желаю остаться", - цитирует Мхитаряна Corriere dello Sport.

Действующее соглашение Мхитаряна с "канонирами" истекает следующим летом.

В этом сезоне армянин провел за "Рому" 17 игр, в которых отметился 6 голами и 4 ассистами.

Читайте также: "Арсенал" снизил цену на Мхитаряна. | http://soccernews.ru