Мхитарян заявил о своем желании остаться в "Роме"

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Мхитарян заявил о своем желании остаться в "Роме"

Хавбек "Арсенала" Генрих Мхитарян заявил, что хочет остаться в "Роме", где выступает на правах аренды.

"Моё время в Лондоне подошло к концу. Надеюсь, что вам удастся договориться с "Ромой", я желаю остаться", - цитирует Мхитаряна Corriere dello Sport.

Действующее соглашение Мхитаряна с "канонирами" истекает следующим летом.

В этом сезоне армянин провел за "Рому" 17 игр, в которых отметился 6 голами и 4 ассистами.

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