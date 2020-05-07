ЦСКА интересуется чешским защитником

Теги цска москванек

ЦСКА интересуется чешским защитником

Защитник голландского НЕК Джозеф Квида может перебраться в Россию.

Как сообщает "Чемпионат", в трансфере 23-летнего футболиста заинтересован ЦСКА. Отметим, что НЕК выступает во второй лиге Нидерландов.

Контракт чешского игрока с клубом истекает этим летом. Его трансферная стоимость оценивается в 300 тысяч евро.

В этом сезоне на счету Квиды два забитых гола в 28 играх.

Читайте также: Эмблема ЦСКА вошла в топ-10 лучших в мире по версии читателей Marca. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА определил предположительную дату проведения матча ЛЧ "Ювентус" - "Лион"

УЕФА определил предположительную дату проведения матча ЛЧ "Ювентус" - "Лион"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов