ЦСКА интересуется чешским защитником

Защитник голландского НЕК Джозеф Квида может перебраться в Россию.

Как сообщает "Чемпионат", в трансфере 23-летнего футболиста заинтересован ЦСКА. Отметим, что НЕК выступает во второй лиге Нидерландов.

Контракт чешского игрока с клубом истекает этим летом. Его трансферная стоимость оценивается в 300 тысяч евро.

В этом сезоне на счету Квиды два забитых гола в 28 играх.

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