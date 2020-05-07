Агент Квиды прокомментировал интерес ЦСКА

Иржи Мюллер, агент защитника НЕК Джозефа Квиды, отреагировал на интерес к игроку со стороны ЦСКА.

"Мы открыты ко всем предложениям. Однако для начала нужно подождать ухода коронавируса. На данный момент я не могу говорить об интересе других клубов", - заявил агент.

23-летний Квида выступает за НЕК с 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету два забитых мяча в 28 играх.

После 22 туров ЦСКА идет в РПЛ на пятом месте, набрав 36 очков.

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