В Испании у пятерых футболистов обнаружили коронавирус

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В Испании у пятерых футболистов обнаружили коронавирус

В испанской Примере и Сегунде были выявлены новые случаи заражения коронавирусом.

По сведениям AS, заболевание было обнаружено у трех футболистов Примеры и у двух игроков Сегунды. Известно, что один из заболевших - это защитник "Атлетико" Ренан Лоди.

Отмечается, что у Лоди болезнь протекает бессимптомно и он находится на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что сезон в Испании может возобновится 20 июня.

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