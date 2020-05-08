Европейский инвестиционный фонд хочет приобрести часть акций "Монако"

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Европейский инвестиционный фонд хочет приобрести часть акций "Монако"

Европейский инвестиционный фонд CVC Capital Partners хочет приобрести акции "Монако".

Однако как сообщает Bloomberg, обладатель контрольного пакета акций Дмитрий Рыболовлев пока не ведет переговоры с потенциальными покупателями.

Также отмечается, что CVC Capital Partners планирует купить 20 процентов Серии А на сумму более 2 миллиардов долларов.

Ранее французская Лига 1 была досрочно завершена. "Монако" финишировал на девятом месте.

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