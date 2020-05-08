"Энергетик" обыграл "Слуцк", "Минск" сыграл вничью с "Городеей"
Представляем вашему вниманию результаты матчей 8-го тура чемпионата Беларуси.
"Слуцк" - "Энергетик-БГУ" 1:2
Голы: Яхшибоев (пен), 17 - 0:1, Яхшибоев (пен), 28 - 0:2, Умар Бала, 41 - 1:2
"Слуцк": Панкратов, Трубило, Образов, Чеботаев, Кривулькин, Коанда, Такулов, Козлов, Умар Бала (Короев, 77), Салу (Семенов, 80), Сирима (Сердюк, 70).
"Энергетик-БГУ": Лесько, Юдчиц, Сокол, Шкурдюк, Мавату, Мирошников, Носко, Яхшибоев, Умаров (Бакич, 46), Тве, Мусаханян.
Удаление: Мусаханян (71).
"Городея" - "Минск" 1:1
Голы: Хващинский, 20 - 0:1, Саичич, 44 - 1:1
"Городея": Довгялло, Павлючек, Усеня (Шестиловский, 50), Позняк, Йоксимович, Сазонович, Сорокин, Шибун (Байдук, 60), Яскович, Саичич, Шавель (Пушняков, 46).
"Минск": Леонов, Рыжук, Залеский, Зинович, Прищепа, Евдокимов (Шрамченко, 83), Васильев, Яроцкий, Сазончик (Алексиевич, 67), Хващинский (Ролович, 77), Грибовский.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18