"Энергетик" обыграл "Слуцк", "Минск" сыграл вничью с "Городеей"

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"Энергетик" обыграл "Слуцк", "Минск" сыграл вничью с "Городеей"

Представляем вашему вниманию результаты матчей 8-го тура чемпионата Беларуси.

"Слуцк" - "Энергетик-БГУ" 1:2

Голы: Яхшибоев (пен), 17 - 0:1, Яхшибоев (пен), 28 - 0:2, Умар Бала, 41 - 1:2

"Слуцк": Панкратов, Трубило, Образов, Чеботаев, Кривулькин, Коанда, Такулов, Козлов, Умар Бала (Короев, 77), Салу (Семенов, 80), Сирима (Сердюк, 70).

"Энергетик-БГУ": Лесько, Юдчиц, Сокол, Шкурдюк, Мавату, Мирошников, Носко, Яхшибоев, Умаров (Бакич, 46), Тве, Мусаханян.

Удаление: Мусаханян (71).


"Городея" - "Минск" 1:1

Голы: Хващинский, 20 - 0:1, Саичич, 44 - 1:1

"Городея": Довгялло, Павлючек, Усеня (Шестиловский, 50), Позняк, Йоксимович, Сазонович, Сорокин, Шибун (Байдук, 60), Яскович, Саичич, Шавель (Пушняков, 46).

"Минск": Леонов, Рыжук, Залеский, Зинович, Прищепа, Евдокимов (Шрамченко, 83), Васильев, Яроцкий, Сазончик (Алексиевич, 67), Хващинский (Ролович, 77), Грибовский.

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