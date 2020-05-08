Футболистов "Реала" проверили на коронавирус

1 Теги реал мадридкоронавирус

Футболистов "Реала" проверили на коронавирус

Всех футболистов "Реала" и остальной персонал клуба проверили на коронавирус.

По сведениям ESPN, все тесты дали отрицательный результат. Обследование проходило 6 мая на базе мадридского клуба.

Отмечается, что с 11 мая игроки "сливочных" смогут приступить к индивидуальным тренировкам.

После 27 туров "Реал" занимает в Примере второе место, отставая от "Барселоны" на два очка.

Читайте также: Стало известно, когда Азар будет готов вернуться на поле. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Real Madrid ForEver
Real Madrid ForEver

Hala Madrid!

Ответить

главное

Два клуба АПЛ выступают против завершения сезона на нейтральных полях

Два клуба АПЛ выступают против завершения сезона на нейтральных полях

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов