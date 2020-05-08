Футболистов "Реала" проверили на коронавирус

Всех футболистов "Реала" и остальной персонал клуба проверили на коронавирус.

По сведениям ESPN, все тесты дали отрицательный результат. Обследование проходило 6 мая на базе мадридского клуба.

Отмечается, что с 11 мая игроки "сливочных" смогут приступить к индивидуальным тренировкам.

После 27 туров "Реал" занимает в Примере второе место, отставая от "Барселоны" на два очка.

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