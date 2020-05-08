"Ювентус" имеет проблемы с подписанием Артура

Теги ювентусбарселонаартур рамос

"Ювентус" имеет проблемы с подписанием Артура

"Ювентус" по-прежнему хочет заполучить хавбека "Барселоны" Артура Рамоса.

Как сообщает Goal.com, "старая синьора" готова в обмен на бразильца отдать своего полузащитника Миралема Пьянича. Однако каталонцы настаивают на том, что помимо обмена, "Ювентус" должен доплатить им определенную сумму.

В этом сезоне Рамос провел 23 матча, в которых отметился 4 голами и 4 ассистами. На счету Пьянича три гола и четыре ассиста в 32 играх.

Читайте также: "Барселона" договорилась с Пьяничем о летнем переходе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Два клуба АПЛ выступают против завершения сезона на нейтральных полях

Два клуба АПЛ выступают против завершения сезона на нейтральных полях

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов