"Ювентус" имеет проблемы с подписанием Артура

"Ювентус" по-прежнему хочет заполучить хавбека "Барселоны" Артура Рамоса.

Как сообщает Goal.com, "старая синьора" готова в обмен на бразильца отдать своего полузащитника Миралема Пьянича. Однако каталонцы настаивают на том, что помимо обмена, "Ювентус" должен доплатить им определенную сумму.

В этом сезоне Рамос провел 23 матча, в которых отметился 4 голами и 4 ассистами. На счету Пьянича три гола и четыре ассиста в 32 играх.

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