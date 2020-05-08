ЦСКА составил символическую сборную легионеров клуба с наибольшим числом матчей

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ЦСКА составил символическую сборную легионеров клуба с наибольшим числом матчей

ЦСКА представил символическую сборную, состоящую из легионеров с наибольшим количеством сыгранных матчей за клуб.

Вратарь: Игорь Кутепов (Украина, 32 матча);

Защитники: Чиди Одиа (Нигерия, 151), Дейвидас Шемберас (Литва, 367), Богдан Шершун (Украина, 81);

Полузащитники: Милош Красич (Сербия, 229), Элвер Рахимич (Босния и Герцеговина, 347), Понтус Вернблум (Швеция, 224), Зоран Тошич (Сербия, 241);

Нападающие: Ахмед Муса (Нигерия, 184), Сейду Думбия (Кот-д’Ивуар, 150), Вагнер Лав (Бразилия, 259).

Запасные: Сергей Перхун (Украина, 13), Георги Миланов (Болгария, 147), Бибрас Натхо (Израиль, 142), Карвалью (Бразилия, 140), Кейсуке Хонда (Япония, 127), Юрий Лайзанс (Латвия, 109), Дуду (Бразилия, 107), Ивица Олич (Хорватия, 116), Томаш Нецид (Чехия, 109).

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