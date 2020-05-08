"Манчестер Юнайтед" вспомнил о годовщине ухода Фергюсона

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"Манчестер Юнайтед" вспомнил о годовщине ухода Фергюсона

8 мая 2013 года экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон объявил о своем намерении покинуть клуб.

"МЮ" в твиттере отреагировал на семилетнюю годовщину этого события.

"Семь лет назад сэр Алекс объявил о своем уходе из футбола. Не хватает слов - просто величайший", - говорится в заявлении.

Фергюсон возглавлял "МЮ" с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб завоевал 38 трофеев.

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