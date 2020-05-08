ПСЖ пытается сбить сумму выкупа Икарди

ПСЖ планирует выкупить контракт нападающего "Интера" Мауро Икарди.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, парижане не готовы заплатить всю сумму выкупа, которая составляет 70 миллионов евро.

Отмечается, что для снижения суммы парижане хотят включить в сделку вингера Юлиана Дракслера, которого оценивают в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Икарди провел за ПСЖ 31 игру, забил 20 голов и отдал 4 ассиста.

Читайте также: "Интер" сделает "Арсеналу" интересное предложение по обмену форвардами. | http://soccernews.ru