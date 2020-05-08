"Динамо" заинтересовано в хавбеке "Фрайбурга"

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"Динамо" заинтересовано в хавбеке "Фрайбурга"

Хавбек "Фрайбурга" Яник Хаберер может перебраться в Россию.

Сообщается, что в трансфере 26-летнего немца заинтересовано "Динамо". Московский клуб готов платить игроку 2-2,2 миллиона евро за сезон.

Контракт игрока с клубом истекает этим летом, поэтому он может достаться "Динамо" совершенно бесплатно.

В этом сезоне на счету Хаберера два забитых мяча и два ассиста в 23 играх.

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