Три топ-клуба РПЛ поборются за Черышева

Хавбек "Валенсии" Денис Черышев может продолжить карьеру в России.

Как сообщает AS, борьбу за 29-летнего россиянина ведут "Зенит", "Локомотив" и "Спартак". Также на игрока претендует несколько испанских клубов, чьи названия неизвестны.

По сведениям источника, все три клуба провели с Черышевым предварительные переговоры. Известно, что "Зенит" готов подписать с игроком контракт на пять лет с зарплатой 2,5 миллиона евро.

При этом отец футболиста отрицает наличие переговоров с российскими клубами.

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