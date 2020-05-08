Три топ-клуба РПЛ поборются за Черышева

Теги зенит санкт-петербурглокомотив москваспартак москваденис черышевваленсия

Три топ-клуба РПЛ поборются за Черышева

Хавбек "Валенсии" Денис Черышев может продолжить карьеру в России.

Как сообщает AS, борьбу за 29-летнего россиянина ведут "Зенит", "Локомотив" и "Спартак". Также на игрока претендует несколько испанских клубов, чьи названия неизвестны.

По сведениям источника, все три клуба провели с Черышевым предварительные переговоры. Известно, что "Зенит" готов подписать с игроком контракт на пять лет с зарплатой 2,5 миллиона евро.

При этом отец футболиста отрицает наличие переговоров с российскими клубами.

Читайте также: "Зенит" сделал новое предложение Семаку о продлении контракта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Два клуба АПЛ выступают против завершения сезона на нейтральных полях

Два клуба АПЛ выступают против завершения сезона на нейтральных полях

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов