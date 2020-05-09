Стало известно, при каких обстоятельствах "Тоттенхэм" готов уволить Моуринью

Будущее наставника "Тоттенхэма" Жозе Моуринью в клубе может решиться на старте следующего сезона.

Как сообщает TallkSPORT, руководство "шпор" ожидает хорошего старта нового сезона и борьбы за топ-4. Если их требования не будут выполнены, то португальца уволят после стартовых туров.

Кроме того, отмечается, что летом у Моуринью будет ограниченный трансферный бюджет из-за возможного непопадания клуба в Лигу Чемпионов и пандемии коронавируса.

После 29 туров "шпоры" идут в АПЛ на восьмом месте.

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