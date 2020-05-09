Стало известно, при каких обстоятельствах "Тоттенхэм" готов уволить Моуринью

Теги тоттенхэмжозе моуринью

Стало известно, при каких обстоятельствах "Тоттенхэм" готов уволить Моуринью

Будущее наставника "Тоттенхэма" Жозе Моуринью в клубе может решиться на старте следующего сезона.

Как сообщает TallkSPORT, руководство "шпор" ожидает хорошего старта нового сезона и борьбы за топ-4. Если их требования не будут выполнены, то португальца уволят после стартовых туров.

Кроме того, отмечается, что летом у Моуринью будет ограниченный трансферный бюджет из-за возможного непопадания клуба в Лигу Чемпионов и пандемии коронавируса.

После 29 туров "шпоры" идут в АПЛ на восьмом месте.

Читайте также: Моуринью назвал единственное поражение, заставившее его плакать. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Три топ-клуба РПЛ поборются за Черышева

Три топ-клуба РПЛ поборются за Черышева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов