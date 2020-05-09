Мбаппе высказался о признании его лучшим бомбардиром Лиги 1
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал то, что он стал лучшим бомбардиром Лиги 1 в минувшем сезоне.
"Благодарю всех за сообщения. По моему мнению, Виссам Бен-Йеддер также достоин этой награды. Можно это сделать так, как было в АПЛ в прошлом сезоне", - написал Мбаппе.
Напомним, что в прошлом сезоне лучшими бомбардирами АПЛ стали трое футболистов.
Мбаппе и Бен-Йеддер забили по 18 голов, однако игрок "Монако" трижды отличался с пенальти.
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|Ренн
|28
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|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
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|41
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|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13