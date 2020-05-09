Мбаппе высказался о признании его лучшим бомбардиром Лиги 1

Теги псжкилиан мбаппевиссам бен-йеддер

Мбаппе высказался о признании его лучшим бомбардиром Лиги 1

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал то, что он стал лучшим бомбардиром Лиги 1 в минувшем сезоне.

"Благодарю всех за сообщения. По моему мнению, Виссам Бен-Йеддер также достоин этой награды. Можно это сделать так, как было в АПЛ в прошлом сезоне", - написал Мбаппе.

Напомним, что в прошлом сезоне лучшими бомбардирами АПЛ стали трое футболистов.

Мбаппе и Бен-Йеддер забили по 18 голов, однако игрок "Монако" трижды отличался с пенальти.

Читайте также: Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Три топ-клуба РПЛ поборются за Черышева

Три топ-клуба РПЛ поборются за Черышева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Реймс Реймс 28 41
6 Ницца Ницца 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Анжер Анжер 28 39
11 Страсбур Страсбур 27 38
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов