Мбаппе высказался о признании его лучшим бомбардиром Лиги 1

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал то, что он стал лучшим бомбардиром Лиги 1 в минувшем сезоне.

"Благодарю всех за сообщения. По моему мнению, Виссам Бен-Йеддер также достоин этой награды. Можно это сделать так, как было в АПЛ в прошлом сезоне", - написал Мбаппе.

Напомним, что в прошлом сезоне лучшими бомбардирами АПЛ стали трое футболистов.

Мбаппе и Бен-Йеддер забили по 18 голов, однако игрок "Монако" трижды отличался с пенальти.

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