"Зенит" нацелился на форварда "Бешикташа"

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"Зенит" нацелился на форварда "Бешикташа"

Нападающий "Бешикташа" Умут Найир попал в сферу интересов "Зенита".

По сведениям Milliyet, питерский клуб намерен заполучить 26-летнего игрока предстоящим летом.

Отмечается, что "Бешикташ" может согласиться на продажу футболиста, так как тот не желает снижать зарплату на фоне кризиса из-за коронавируса.

В текущем сезоне на счету Найира 6 забитых мячей и одна результативная передача в 25 играх.

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