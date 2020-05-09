Стало известно, когда Федуна выпишут из больницы
Владелец "Спартака" Леонид Федун вскоре может покинуть больницу.
По сведениям "Спорт-Экспресс", состояние 64-летнего функционера удовлетворительное, поэтому его могут выписать через 5-7 дней.
Напомним, что Федун стал владельцем "Спартака" в 2003 году. При нем московский клуб завоевал два трофея.
За все время в России было выявлено более 187 тысяч, умерло - 1700 человек.
Читайте также: Брат Федуна рассказал о состоянии владельца "Спартака", который заболел коронавирусом. | http://soccernews.ru
главное
-
Три топ-клуба РПЛ поборются за Черышева
-
Два клуба АПЛ выступают против завершения сезона на нейтральных полях
-
В Испании у пятерых футболистов обнаружили коронавирус
-
"Барселона" предложила "Интеру" 6 игроков на выбор для включения в сделку по Лаутаро
-
РФС объявил о запуске специального проекта к 75-летию Победы
Лента новостей
-
Главные новости дня: 8 мая
-
"Манчестер Сити" интересен защитник ПСЖ
-
Стало известно, когда Федуна выпишут из больницы
-
1
"Зенит" нацелился на форварда "Бешикташа"
-
Мбаппе высказался о признании его лучшим бомбардиром Лиги 1
-
Стало известно, при каких обстоятельствах "Тоттенхэм" готов уволить Моуринью
-
Три топ-клуба РПЛ поборются за Черышева
-
3
Эмери считает, что Комбаров мог бы играть в Испании
-
"Динамо" заинтересовано в хавбеке "Фрайбурга"
-
"Тоттенхэм" нацелился на капитана "Саутгемптона"
-
Мельгарехо прокомментировал свое будущее в "Спартаке"
-
1
ПСЖ пытается сбить сумму выкупа Икарди
-
3
"Манчестер Юнайтед" вспомнил о годовщине ухода Фергюсона
-
ЦСКА составил символическую сборную легионеров клуба с наибольшим числом матчей
-
Два клуба АПЛ выступают против завершения сезона на нейтральных полях
-
"Ювентус" имеет проблемы с подписанием Артура
-
2
Футболистов "Реала" проверили на коронавирус
-
"Энергетик" обыграл "Слуцк", "Минск" сыграл вничью с "Городеей"
-
Европейский инвестиционный фонд хочет приобрести часть акций "Монако"
-
Тренер "Уфы" рассказал о пользе пива
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20