Стало известно, когда Федуна выпишут из больницы

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Стало известно, когда Федуна выпишут из больницы

Владелец "Спартака" Леонид Федун вскоре может покинуть больницу.

По сведениям "Спорт-Экспресс", состояние 64-летнего функционера удовлетворительное, поэтому его могут выписать через 5-7 дней.

Напомним, что Федун стал владельцем "Спартака" в 2003 году. При нем московский клуб завоевал два трофея.

За все время в России было выявлено более 187 тысяч, умерло - 1700 человек.

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