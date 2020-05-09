Президент "Наполи" опроверг интерес к воспитаннику "Барселоны"
"Наполи" не интересуется защитником "Хетафе" Марком Кукурельей.
Ранее президент испанского клуба Анхель Торрес говорил, что получает частые звонки от президента неаполитанцев Аурелио де Лаурентис касательно трансфера игрока.
"Это неправда, фэйк. Де Лаурентис даже не знает, кто является президентом "Хетафе". Он никогда не общался с сотрудниками клуба об этом футболисте", - заявили в "Наполи".
Напомним, что в марте "Хетафе" выкупил Кукурелью у "Барселоны" за 6 миллионов евро.
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