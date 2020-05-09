Президент "Наполи" опроверг интерес к воспитаннику "Барселоны"

Теги наполиаурелио де лаурентисхетафемарк кукурелья

Президент "Наполи" опроверг интерес к воспитаннику "Барселоны"

"Наполи" не интересуется защитником "Хетафе" Марком Кукурельей.

Ранее президент испанского клуба Анхель Торрес говорил, что получает частые звонки от президента неаполитанцев Аурелио де Лаурентис касательно трансфера игрока.

"Это неправда, фэйк. Де Лаурентис даже не знает, кто является президентом "Хетафе". Он никогда не общался с сотрудниками клуба об этом футболисте", - заявили в "Наполи".

Напомним, что в марте "Хетафе" выкупил Кукурелью у "Барселоны" за 6 миллионов евро.

Читайте также: Геннадий Орлов посоветовал Азмуну не переходить в "Наполи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Состав молодежки "Барселоны" самый дорогой в Примере, "Реал" - второй

Состав молодежки "Барселоны" самый дорогой в Примере, "Реал" - второй

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов