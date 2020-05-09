Эмери поделился мнением о Мбаппе
Известный тренер Унаи Эмери высказался о нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе.
"Мбаппе может ознаменовать эпоху в "Реале", если перейдет к ним. Какая лига ему лучше подходит? Когда я был во Франции, мне нравилось что он был там. Когда я перебрался в Англию, то хотел его видеть в АПЛ.
Выиграет ли Мбаппе "Золотой мяч"? Не могу сказать точно. Конечно, его возраст и навыки будут способствовать этому, однако у меня нет права утверждать это так категорично", - приводит слова Эмери AS.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13