Эмери поделился мнением о Мбаппе

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Эмери поделился мнением о Мбаппе

Известный тренер Унаи Эмери высказался о нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе.

"Мбаппе может ознаменовать эпоху в "Реале", если перейдет к ним. Какая лига ему лучше подходит? Когда я был во Франции, мне нравилось что он был там. Когда я перебрался в Англию, то хотел его видеть в АПЛ.

Выиграет ли Мбаппе "Золотой мяч"? Не могу сказать точно. Конечно, его возраст и навыки будут способствовать этому, однако у меня нет права утверждать это так категорично", - приводит слова Эмери AS.

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