Агент Мельгарехо ведет переговоры с другими клубами

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Агент Мельгарехо ведет переговоры с другими клубами

Хуан Апллеярд, агент хавбека "Спартака" Лоренсо Мельгарехо, высказался о будущем своего клиента в клубе.

"Сейчас мы контактируем со многими клубами. "Спартак" - великий клуб. И мы очень рады, что Лоренсо выступал в нем 4,5 года. Я могу сказать только большое спасибо клубу и его болельщикам", - сказал агент.

Мельгарехо играет в "Спартаке" с февраля 2016 года. Его соглашение с клубом истекает этим летом.

За "Спартак" он провел 116 игр, забил 17 голов и отдал 11 результативных передач.

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