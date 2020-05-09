Моуринью добавил в шорт-лист "Тоттенхэма" пять игроков

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Моуринью добавил в шорт-лист "Тоттенхэма" пять игроков

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью летом хочет укрепить оборону команды.

По сведениям Foot Mercato, португалец хочет видеть в команде центрального защитника "Вест Хэма" Исса Диопа, который рассматривается в качестве замены Яну Вертонгену.

На позицию правого защитника у Моуринью три кандидата - Томас Менье (ПСЖ), Макс Ааронс ("Норвич") и Эмерсон ("Бетис").

При этом на левый фланг обороны тренер хочет подписать Бена Чилуэлла из "Лестера".

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