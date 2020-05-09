Состав молодежки "Барселоны" самый дорогой в Примере, "Реал" - второй

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогостоящих составов молодежных команд Примеры.

Так, лидером рейтинга стала молодежка "Барселоны", чей состав оценивается в 34,03 миллиона евро. Второе место заняла "Кастилья" - дубль "Реала" (30,45 млн).

В топ-5 также вошли "Атлетико" (16,73), "Реал Сосьедад" (7,35) и "Атлетик" (6,95).

На последнем месте оказалась молодежка "Леганеса", стоимость состава которой 800 тысяч евро.

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