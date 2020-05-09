Состав молодежки "Барселоны" самый дорогой в Примере, "Реал" - второй

Теги барселонареал мадридатлетико мадридреал сосьедад

Состав молодежки "Барселоны" самый дорогой в Примере, "Реал" - второй

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогостоящих составов молодежных команд Примеры.

Так, лидером рейтинга стала молодежка "Барселоны", чей состав оценивается в 34,03 миллиона евро. Второе место заняла "Кастилья" - дубль "Реала" (30,45 млн).

В топ-5 также вошли "Атлетико" (16,73), "Реал Сосьедад" (7,35) и "Атлетик" (6,95).

На последнем месте оказалась молодежка "Леганеса", стоимость состава которой 800 тысяч евро.

Читайте также: Кто первый на выход? 9 малоизвестных футболистов, которые могут помочь "Барселоне" избежать финансовых проблем после карантина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ФИФА разрешила временно не использовать систему VAR

ФИФА разрешила временно не использовать систему VAR

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов