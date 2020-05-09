Отец Йовича прокомментировал травму игрока

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Отец Йовича прокомментировал травму игрока

Милан Йович, отец форварда "Реала" Луки Йовича, прокомментировал травму сына.

"Это ужасно. Это очень неожиданное известие. Лука тренировался дома в Белграде по плану клуба и во время занятия почувствовал боль. Никто не ожидал, что травма настолько серьезная.

Он готовился к возобновлению сезона и хотел продемонстрировать свою лучшую форму, а тут такое... Сроки восстановления пока неизвестны, нужны еще обследования", - приводит слова Йовича-старшего Marca.

В текущем сезоне Йович провел 24 матча, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

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