АПЛ боится, что футболисты выступят против возобновления сезона
В руководстве АПЛ появились опасения, что игроки не захотят возобновлять сезон.
Как сообщает Mirror, в АПЛ уверены, что в каждом клубе найдется несколько звездных футболистов, которые публично попросят не возобновлять сезон.
Ранее клубы АПЛ договорились доиграть чемпионат, если будет разрешение от правительства.
Напомним, что Премьер-лига была приостановлена 13 марта из-за пандемии коронавируса.
Читайте также: Два клуба АПЛ выступают против завершения сезона на нейтральных полях. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Браво близок к уходу из "Манчестер Сити"
-
Мончи высказался об интересе "Реала" к Окампосу
-
"Ювентус" может включить еще одного игрока в сделку по хавбеку "Барселоны" Артуру
-
Кьеллини рассказал о своей ненависти к "Интеру"
-
Райола работает над переходом Погба в ПСЖ
-
"Ювентус" нашел замену Пьяничу
-
Кьеллини назвал худших партнеров по команде
-
Еще один клуб заинтересовался Рабьо
-
В "Милане" подтвердили наличие коронавируса у нескольких игроков
-
АПЛ боится, что футболисты выступят против возобновления сезона
-
Отец Йовича прокомментировал травму игрока
-
Состав молодежки "Барселоны" самый дорогой в Примере, "Реал" - второй
-
Агент Мельгарехо ведет переговоры с другими клубами
-
Черчесов поздравил ветеранов с 9 мая
-
1
ФИФА разрешила временно не использовать систему VAR
-
Эмери поделился мнением о Мбаппе
-
Мостовой высказался о возобновлении Бундеслиги
-
Президент "Наполи" опроверг интерес к воспитаннику "Барселоны"
-
Главные новости дня: 8 мая
-
"Барселона" договорилась о трансфере молодого бразильца
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18