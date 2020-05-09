АПЛ боится, что футболисты выступят против возобновления сезона

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АПЛ боится, что футболисты выступят против возобновления сезона

В руководстве АПЛ появились опасения, что игроки не захотят возобновлять сезон.

Как сообщает Mirror, в АПЛ уверены, что в каждом клубе найдется несколько звездных футболистов, которые публично попросят не возобновлять сезон.

Ранее клубы АПЛ договорились доиграть чемпионат, если будет разрешение от правительства.

Напомним, что Премьер-лига была приостановлена 13 марта из-за пандемии коронавируса.

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