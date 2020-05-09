В "Милане" подтвердили наличие коронавируса у нескольких игроков

Теги миланкоронавирус

В "Милане" подтвердили наличие коронавируса у нескольких игроков

Президент "Милана" Паоло Скарони подтвердил, что у нескольких футболистов команды был выявлен коронавирус.

"У нас есть несколько зараженных игроков. Они уже выздоравливают. Несмотря на это, база клуба открыта. Мы уже приступили к тренировкам, соблюдая необходимую дистанцию.

Нам необходимо привыкнуть жить с вирусом. Нельзя стоять на месте и ожидать, пока риск заражения совсем исчезнет. Мы можем воспользоваться немецкой формулой, согласно которой больные помещаются на карантин, в то время как другие продолжают играть", - приводит слова Скарони Football Italia.

Читайте также: "Милан" и "Интер" представили проект нового стадиона стоимостью 1 миллиард евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" может включить еще одного игрока в сделку по хавбеку "Барселоны" Артуру

"Ювентус" может включить еще одного игрока в сделку по хавбеку "Барселоны" Артуру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов