В "Милане" подтвердили наличие коронавируса у нескольких игроков

Президент "Милана" Паоло Скарони подтвердил, что у нескольких футболистов команды был выявлен коронавирус.

"У нас есть несколько зараженных игроков. Они уже выздоравливают. Несмотря на это, база клуба открыта. Мы уже приступили к тренировкам, соблюдая необходимую дистанцию.

Нам необходимо привыкнуть жить с вирусом. Нельзя стоять на месте и ожидать, пока риск заражения совсем исчезнет. Мы можем воспользоваться немецкой формулой, согласно которой больные помещаются на карантин, в то время как другие продолжают играть", - приводит слова Скарони Football Italia.

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