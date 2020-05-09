"Ювентус" нашел замену Пьяничу

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"Ювентус" нашел замену Пьяничу

Хавбек "Челси" Жоржиньо может продолжить карьеру в "Ювентусе".

Как сообщает The National, туринский клуб рассматривает бразильца в качестве замены для Миралема Пьянича, который может перебраться в "Барселону".

Отмечается, что инициатором приглашения Жоржиньо является наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри, который работал с игроком в "Наполи" и "Челси".

Сам футболист не против возвращения в Италию, где он, по его мнению, сможет полноценно реализовать свой потенциал.

Трансферная стоимость Жоржиньо оценивается в 52 миллиона евро.

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